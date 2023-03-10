В Рязанском театре кукол пройдут гастроли «Цирка на нитях»

Создатель спектакля — многократный лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска», главный художник московского театра кукол имени Сергея Образцова Виктор Антонов.

18 марта на сцене Рязанского театра кукол выступит многократный лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Виктор Антонов с уникальным спектаклем «Цирк на нитях». Все роли в нем исполняют марионетки. Для каждой куклы автор придумал свой особенный номер.

Во время представления публика сможет увидеть, как мастер управляет «артистами» с помощью десятков нитей.

«Марионетка — очень точная кукла. Она не живет без идеи и четкого плана действий. Чтобы кукла выполнила свои задачи, мастер должен знать заранее: что, как, куда. Тогда кукла оживает», — рассказал кукольник.

Создатель спектакля отметил, что в России и за рубежом нет такого жанра как марионеточный цирк. Для кукол нет пособий или чертежей, поэтому всех «артистов» и номера Виктор Антонов придумал сам.

«Цирк на нитях» строится на принципе шапито. Это бродячие артисты, в выступлении которых нет сюжетной линии. По словам автора, такой подход разрушил бы представление, поэтому номера можно играть в любой последовательности, но ощущение праздника сохранится.

Виктор Антонов — главный художник московского театра кукол имени Сергея Образцова. Его имя хорошо знакомо рязанскому зрителю. Антонов — художник-постановщик спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря», который принес Рязанскому театру кукол первую национальную театральную премию «Золотая Маска».

Увидеть «Цирк на нитях» на сцене Рязанского театра кукол можно 18 марта. Начало представления: в 12:00, 16:00 и 18:00.