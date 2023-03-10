В Рязанской области обнаружили незаконный карьер по добыче песка

В Рязанской области обнаружили незаконный карьер по добыче песка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В Путятинском районе около поселка Новая деревня специалисты нашли участок сельскохозяйственного назначения площадью более 7,5 гектаров, на котором велась добыча песка. Карьер занял более шести гектаров, то есть около 80% участка.

В нарушении земельного законодательства собственник участка самовольно снял и переместил плодородный слой почвы, что привело к порче сельхозземель.

Владельцу участка объявили предостережение. Материалы дела направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.