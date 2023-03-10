В Рязани спецтехника очистила улицы после снегопада

На расчистку дорог и тротуаров вышли более 70 работников, тракторы-щетки, погрузчики, самосвалы, грейдеры и другая спецтехника.

В Рязани спецтехника очистила улицы после снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Утром в пятницу, 10 марта, Рязань накрыл сильный снегопад. Власти приняли решение начать уборку с началом непогоды. На расчистку дорог и тротуаров вышли более 70 работников, тракторы-щетки, погрузчики, самосвалы, грейдеры и другая спецтехника.

От снега очистили тротуары по улицам Циолковского, площади Театральной, Первомайском проспекте, Маяковского, Горького, Спортивной, Семашко, Почтовой, Московском шоссе, Бульваре Победы, Народном бульваре, Крупской, в сквере 60-летия Победы, Вокзальной, у вокзала «Рязань-2», территории перед МКЦ, парке Железнодорожников, сквере Маргелова и других пешеходных зонах.

Также работники дирекции благоустройства убрали снег на остановках общественного транспорта и на пешеходных зонах в разных районах города.