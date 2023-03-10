Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
-2°
Сбт, 11
Вск, 12
ЦБ USD 75.9 0.44 10/03
ЦБ EUR 80.14 -0.41 10/03
Нал. USD 75.71 / 78.6 10/03 08:50
Нал. EUR 80 / 78.6 10/03 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
6 115
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
11 177
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
12 801
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
13 165
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани прошло заседание комиссии, созданной для регулирования отношений в медучреждениях

В Рязани на этой неделе прошло заседание отраслевой комиссии, созданной для регулирования социально-трудовых отношений в учреждениях, подведомственных минздраву Рязанской области. В состав постоянно действующего органа входят представители регионального отраслевого министерства и Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Члены комиссии обсудили проблемные вопросы реализации постановления правительства № 2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников…». Они отметили, что решить вопросы помогут конкретные шаги, выработанные в тесном взаимодействии социальных партнеров.

Комиссия рассмотрела также вопросы организации региональным минздравом и областной организацией Профсоюза проверок в учреждениях отрасли. В числе задач указанных совместных мероприятий — проверка соблюдения трудового законодательства и положений охраны труда.

Еще одной важной темой обсуждения стала подготовка к внедрению в одном из учреждений Рязанской области пилотного проекта по введению в 2025 году новой отраслевой системы оплаты труда медицинских работников.

Работа отраслевой комиссии по указанным вопросам будет продолжена.