В Рязани прошло заседание комиссии, созданной для регулирования отношений в медучреждениях

В Рязани на этой неделе прошло заседание отраслевой комиссии, созданной для регулирования социально-трудовых отношений в учреждениях, подведомственных минздраву Рязанской области. В состав постоянно действующего органа входят представители регионального отраслевого министерства и Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Члены комиссии обсудили проблемные вопросы реализации постановления правительства № 2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников…». Они отметили, что решить вопросы помогут конкретные шаги, выработанные в тесном взаимодействии социальных партнеров.

Комиссия рассмотрела также вопросы организации региональным минздравом и областной организацией Профсоюза проверок в учреждениях отрасли. В числе задач указанных совместных мероприятий — проверка соблюдения трудового законодательства и положений охраны труда.

Еще одной важной темой обсуждения стала подготовка к внедрению в одном из учреждений Рязанской области пилотного проекта по введению в 2025 году новой отраслевой системы оплаты труда медицинских работников.

Работа отраслевой комиссии по указанным вопросам будет продолжена.