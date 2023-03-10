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В Рязани прошел первый телемост с участниками СВО
Такой формат общения мобилизованных с родственникам в регионе организовали впервые. Его провели при содействии Минобороны России.

В Рязани прошел первый телемост с участниками СВО. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В пятницу, 10 марта, телемост для военнослужащих и их родственников прошел на базе областного военкомата. В мероприятии принял участие губернатор Павел Малков.

Малков отметил, что такой формат общения мобилизованных с родственникам в регионе организовали впервые. Его провели при содействии Минобороны России. Глава региона поблагодарил ведомство за предоставленную возможность и обратился со словами поддержки к участникам СВО.

«Мы все очень гордимся вами, вашим мужеством и отвагой. Вы защищаете интересы нашей страны, — сказал Малков. — Вашими близкими тоже можно гордиться. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы все вопросы, которые у них возникают, были решены. Всегда поддержим их и поможем в любых вопросах».

Губернатор также пообщался с родственниками военнослужащих и ответил на их вопросы. Рязанцы спрашивали про процесс начисления выплат мобилизованным, условиях прохождения службы, о порядке предоставления двухнедельного отпуска. Малков пообещал взять на особый контроль все вопросы семей военнослужащих и оперативно их проработать.

По словам главы региона, такие телемосты в регионе будут проходить регулярно.