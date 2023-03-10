В Рязани после снегопада подрядчики расчистили тротуары и прогрейдировали дороги

В Рязани после снегопада подрядчики расчистили тротуары и прогрейдировали дороги. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, в Железнодорожном, Октябрьском, Советском и Московском районах по заявкам от МБУ «ДБГ» была привлечена техника подрядчиков: трактора-щетки, мини-погрузчики и экскаваторы-погрузчики.

В ведомстве уточнили, что ночью спецтехника продолжит расчищать дорогу и будет вывозить снег.

В выходные уборка территорий продолжится в зависимости от погоды.