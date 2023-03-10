В Рязани открылся пункт набора добровольцев в ЧВК «Вагнер»

Об этом сообщили в пресс-службе основателя ЧВК Евгения Пригожина.

В Рязани открылся пункт набора добровольцев в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в пресс-службе основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Всего пункты открылись в 42 городах. в Рязани он расположен в клубе спортивных единоборств «Торпеда» на улице Затинной, дом № 32-б.

«Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом», -говорится в сообщении.