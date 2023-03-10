В Рязани образовались десятибалльные пробки из-за неубранного снега и ДТП

Утром в пятницу, 10 марта, в Рязани образовались десятибалльные пробки. Об этом сообщили данные сервиса «Яндекс. Карты».

Заторы возникли на выезде из Канищева на Северную окружную, на Московском шоссе, на Южной окружной, на улице Дзержинского, Касимовском шоссе, улицах Циолковского, Тимуровцев, Зубковой и других.

В соцсетях рязанцы отметили, что пробки образовались из-за того, что город не справляется со снегом.

«Запорошило и запробковало Рязань. Шел десятый день весны», — написал автор одного из постов.

Также горожане посетовали на отсутствие общественного транспорта.

«Дело в отсутствии общественного транспорта. Ни утром уехать из спальных районов, ни вечером из центра. А после 21:00 транспорта нет вообще», — написала рязанка.