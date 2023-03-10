В Рязани на Касимовском шоссе рецидивист украл у женщины сумочку

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

В Рязани на Касимовском шоссе рецидивист украл у женщины сумочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отдел МВД России по Советскому району города Рязани обратилась 55-летняя рязанка с заявлением о грабеже. Женщина пояснила сотрудникам полиции, когда она возвращалась с работы, передвигаясь по улице Касимовское шоссе, мимо нее пробежал неизвестный и выхватил из рук сумку. Со слов заявительницы, все произошло очень быстро, мужчина бежал в попутном направлении, поэтому его лица женщина не видела, но запомнила одежду незнакомца и описала его телосложение.

Оперативникам уголовного розыска «по горячим следам» удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний мужчина.

Полицейские предприняли все меры по розыску и задержанию подозреваемого. Поиск осложнялся тем, что злоумышленник не имел на территории города Рязани постоянного места жительства, поскольку несколько лет назад переехал во Владимирскую область. Однако опытные оперативники уголовного розыска менее чем за сутки смогли разыскать и задержать мужчину.

По предварительной информации, у злоумышленника оставались товарищи в городе Рязани, которых он периодически навещал. Во время очередного визита на родину мужчина увидел неторопливо идущую по неоживленной улице женщину, он подбежал к ней, рывком вырвал сумку и быстро скрылся. Из похищенной сумки злоумышленник успел забрать 500 рублей и, не найдя больше ничего ценного, выкинул ее.

Дознавателем отдела МВД России по Советскому району города Рязани в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.