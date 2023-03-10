В Рязани на 21 улице заделали ямы литой асфальтобетонной смесью

За неделю дирекция благоустройства города отремонтировала около 550 квадратных метров проезжей части.

В Рязани на 21 улице заделали ямы литой асфальтобетонной смесью. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 10 марта.

За неделю дирекция благоустройства города отремонтировала около 550 квадратных метров проезжей части.

Аварийные выбоины с помощью литой асфальтобетонной смеси заделали на следующих улицах:

Безбожная;

проезд Шабулина;

Быстрецкая;

проезд Яблочкова;

Советской Армии;

Стройкова;

Гагарина;

Каширина;

Сельских Строителей;

Щорса;

Интернациональная;

Котовского;

Стройкова;

Кальная;

Зубковой;

дорога на поселок Карцево;

Чкалова;

Вокзальная;

5-я Линия;

Бутырки;

Крупской.

С 13 по 19 марта работы по ремонту дорожного полотна планируют проводить на улицах Зубковой, Сережина гора, Бугровка, Новоселов, Тепличная, Загородная, Бирюзова, Интернациональная, Окский проезд и Октябрьская.