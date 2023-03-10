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В Рязани на 21 улице заделали ямы литой асфальтобетонной смесью
За неделю дирекция благоустройства города отремонтировала около 550 квадратных метров проезжей части.

В Рязани на 21 улице заделали ямы литой асфальтобетонной смесью. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 10 марта.

За неделю дирекция благоустройства города отремонтировала около 550 квадратных метров проезжей части.

Аварийные выбоины с помощью литой асфальтобетонной смеси заделали на следующих улицах:

  • Безбожная;
  • проезд Шабулина;
  • Быстрецкая;
  • проезд Яблочкова;
  • Советской Армии;
  • Стройкова;
  • Гагарина;
  • Каширина;
  • Сельских Строителей;
  • Щорса;
  • Интернациональная;
  • Котовского;
  • Стройкова;
  • Кальная;
  • Зубковой;
  • дорога на поселок Карцево;
  • Чкалова;
  • Вокзальная;
  • 5-я Линия;
  • Бутырки;
  • Крупской.

С 13 по 19 марта работы по ремонту дорожного полотна планируют проводить на улицах Зубковой, Сережина гора, Бугровка, Новоселов, Тепличная, Загородная, Бирюзова, Интернациональная, Окский проезд и Октябрьская.