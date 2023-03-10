В Рязани на 21 улице заделали ямы литой асфальтобетонной смесью
За неделю дирекция благоустройства города отремонтировала около 550 квадратных метров проезжей части.
В Рязани на 21 улице заделали ямы литой асфальтобетонной смесью. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 10 марта.
За неделю дирекция благоустройства города отремонтировала около 550 квадратных метров проезжей части.
Аварийные выбоины с помощью литой асфальтобетонной смеси заделали на следующих улицах:
- Безбожная;
- проезд Шабулина;
- Быстрецкая;
- проезд Яблочкова;
- Советской Армии;
- Стройкова;
- Гагарина;
- Каширина;
- Сельских Строителей;
- Щорса;
- Интернациональная;
- Котовского;
- Стройкова;
- Кальная;
- Зубковой;
- дорога на поселок Карцево;
- Чкалова;
- Вокзальная;
- 5-я Линия;
- Бутырки;
- Крупской.
С 13 по 19 марта работы по ремонту дорожного полотна планируют проводить на улицах Зубковой, Сережина гора, Бугровка, Новоселов, Тепличная, Загородная, Бирюзова, Интернациональная, Окский проезд и Октябрьская.