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В Путятинском районе опрокинулась «Тойота»

9 марта, примерно в 6:20, в Путятинском районе на 303-м километре автодороги М5 «Урал», 35-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Тойота Альфард», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия 28-летний пассажир и 26-летняя пассажирка автомобиля получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.