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В поезде «Санкт-Петербург — Адлер» задержали 21-летнего рязанца с наркотиком
Молодого человека сняли с поезда в Воскресенске.

В поезде «Санкт-Петербург — Адлер» задержали 21-летнего рязанца с наркотиком. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

Молодого человека сняли с поезда в Воскресенске. Его доставили в отделение полиции за административное правонарушение. По внешним признакам рязанец находился в состоянии опьянения.

При себе у молодого человека нашли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон массой 1,78 граммов.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.