В Пителинском районе установили карантин по бешенству

В селе Веряево нашли агрессивного домашнего кота, исследования подтвердили диагноз «бешенство».

В Пителинском районе установили карантин по бешенству. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Об агрессивном поведении домашнего кота в селе Веряево сообщили его хозяева. Начальник Пителинской райветстанции Валерий Левочкин рассказал, что животное отправили на исследование в Рязанскую областную лабораторию, где подтвердилось бешенство.

Левочкин отметил, что причиной заболевания могли стать дикие животные, так как село расположено в лесной зоне.

На территории села с 6 марта объявили карантин на 60 календарных дней. В этот период работники районной ветслужбы проведут комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию очага бешенства.

Начальник райветстанции напомнил, что самым надежным способом профилактики бешенства является вакцинация домашних животных. Она проводится бесплатно.