В московской школе пятерых детей увезли в больницу после употребления воды из кулера

Десяти школьникам потребовалась медицинская помощь после употребления воды из кулера в школе «Покровский квартал». Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

По данным канала, три ученика решили пошутить и подлили антисептик в емкость для воды. Десять детей почувствовали себя плохо, пятерых забрали для осмотра в больницу.

Проводится проверка. Школьников, которые подлили жидкость в кулер, установили, с ними работают сотрудники ПДН.