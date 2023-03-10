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В Госдуме предложили приравнять склонение к абортам к убийству человека

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо приравнять склонение женщин к абортам к убийству человека. Об этом передает РИА Новости.

Депутат отметил, что нужно предусмотреть в Уголовном кодексе соответствующую ответственность, а также давать больница дополнительные выплаты, которые зафиксируют уменьшение числа абортов.

«Выступаю за уголовную ответственность за склонение к абортам. Ответственность должна быть соразмерна убийству человека», — заявил Хамзаев.

Он добавил, что в первую очередь это должно касаться тех, у кого с медицинской точки зрения нет показаний делать аборт. Кроме того, он считает, что нужна более жесткая ответственность для частных клиник, если они скрывают информацию.

Для тех медучреждений, где будет фиксироваться уменьшение числа абортов, нужно предусмотреть дополнительные выплаты, добавил Хамзаев.

«Во главе угла должна быть женщина, ее судьба, ее здоровье. И в этих целях государство должно делать все возможное», — резюмировал он.