Строительство приюта для бездомных животных перенесли к селу Минеево Рязанского района

В главном управлении ветеринарии Рязанской области сообщили, что ранее определенный для приюта участок в районе поселка Храпово не соответствует требованиям.

Строительство приюта для бездомных животных перенесли к селу Минеево Рязанского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В главном управлении ветеринарии Рязанской области сообщили, что ранее определенный для приюта участок в районе поселка Храпово не соответствует требованиям — он находится в санитарно-защитной зоне автомобильных и железной дороги, открытых водоемов и ЛЭП.

В связи с этим приют предложено перенесли к селу Минеево, где есть необходимый участок в 50 гектаров.

До 17 марта глава администрации Рязанского района Наталья Жунева должна организовать проведение кадастровых работ, а главное управление архитектуры и градостроительства — подготовить изменения в генплан и правила землепользования и застройки Окского сельского поселения.

После этого земельный участок передадут в безвозмездное пользование ГКУ РО «УКС Рязанской области» для подготовки и государственной экспертизы проектной документации на строительство приюта для животных.

Ранее сообщалось, что приют в Храпове должны были построить к концу 2024 году. На проект выделили в 2021 году 23,3 млн рублей, в 2022 году — 27,3 млн рублей, а на 2023 год запланировано финансирование в объеме 28, 4 млн рублей.