СМИ сообщили о подготовке к набору 400 тысяч военных в России

В России готовится масштабная информационная кампания по набору контрактников в армию. Об этом пишет Ura.ru .

По данным издания, старт кампании наметили на 1 апреля — со стартом весеннего призыва.

До конца года по всей стране планируют привлечь в Вооруженные силы около 400 тысяч профессиональных солдат. Отмечается, что вводные уже направили в регионы и губернаторы начали подготовительную работу.

В сообщении добавили, что неофициальная подготовка началась еще в феврале. Наймом контрактников будут заниматься военкоматы на местах.

Официального комментария в Минобороны пока не предоставили.