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Сбербанк увеличил лимит по покупкам без PIN-кода

Сбербанк с начала 2023 года тестирует увеличение лимита оплаты по карте без пин-кода. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя банка.

При тестировании терминалы Сбербанка будут принимать как бесконтактные карты, так и карты других банков. Сумма операции может превышать тысячу рублей в сети терминалов эквайринга «Сбера».

Отмечается, что в некоторых терминалах Сбербанка в Москве система уже не требует код при оплате на сумму больше двух тысяч рублей. Пин-код не требуется и при покупке больше трех тысяч.

В сообщении добавили, что представитель Сбербанка не назвал верхнюю границу суммы покупки без пин-кода.