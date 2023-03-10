Рязанский суд продлил на три месяца содержание в СИЗО еще одного фигуранта дела по закупке коммунальной техники

В пятницу, 10 марта, Железнодорожный районный суд Рязани продлил до 16 июня содержание в СИЗО Евгению Алексееву, гендиректору ООО «ФГК», проходящему по делу о мошенничестве по закупке коммунальной техники. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе суда.

3 февраля Железнодорожный районный суд Рязани заключил Алексеева под стражу до 16 марта. Рязанский областной суд оставил решение в силе.

«10 марта прошло заседание. Алексееву продлили срок содержания под стражей на три месяца», — рассказали в Железнодорожном районном суде.

Напомним, в начале февраля «Новая газета» написала еще о двух подозреваемых в деле о мошенничестве по закупке коммунальной техники в Рязани, одним из которых оказался Евгений Алексеев.