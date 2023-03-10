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Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела модернизацию испытательной лаборатории

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») в рамках импортозамещения модернизировала испытательную лабораторию российской установкой для определения октановых чисел бензина.

Как отметили на предприятии, установка даст больше возможностей для специалистов при проведении испытаний. Оснащение оборудования позволяет контролировать стабильный температурный режим двигателя, определять детонационную стойкость бензина с октановым числом 100 и более единиц по исследовательскому методу.

Испытательная лаборатория РНПК ведет контроль качества поступаемой нефти и выпускаемой продукции. Ежедневно специалисты испытывают больше сотни проб нефти и готовой продукции, круглосуточно проверяют нефтепродукты по всем регламентам и качественным характеристикам. Лаборатория использует более 250 методов исследований, за год здесь проводят более 500 тысяч.

Справка:

Рязанская нефтеперерабатывающая компания входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и выпускаемой продукции.Завод вносит основной вклад в обеспечение нефтепродуктами Центрального федерального округа. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая высокооктановый Pulsar 100 и экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.