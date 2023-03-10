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Рязанка рассказала об отказе Легостаевой проводить кесарево ее дочери

Рязанка рассказала об отказе Легостаевой проводить кесарево ее дочери. Об этом женщина написала на своей странице «ВКонтакте».

Речь идет о заведующей отделением патологии беременности Татьяне Легостаевой. В декабре 2022 года врач отменила одной из пациенток операцию кесарева сечения, после чего ее новорожденный ребенок впал в кому и умер через два месяца.

Рязанка рассказала историю своей дочери: на всем сроке беременность протекала в норме и до 39 недели ставили низкую группу риска. Семья приняла решение рожать в Касимове, но на 38 неделе после ложных схваток женщине поставили высокую степень риска и 22 февраля ее направили в перинатальный центр в отделение к Татьяне Легостаевой.

Там, несмотря на рекомендации лечащего врача о плановом кесаревом, завотделением Легостаева приняла решение, что женщина будет рожать сама.

После начала родовой деятельности оказалось, что роженице необходима экстренная операция.

После экстренного кесарева малыш родился здоровым — ростом 57 сантиметров и весом в 4 030 граммов. Автор поста уточнила, что при естественных родах ребенок не прошел бы в «клинически узкий таз».

«А дело в том, как я стала узнавать, заведующая отделением патологии беременных хочет поднять статистику и рейтинг по естественным родам и отправляет на них всех… Я не понимаю, как может возглавлять отделение тот человек, который уже допустил „ошибку“ и случилась смерть младенца?», — отметила рязанка.

Женщина сообщила, что напишет на Легостаеву жалобу в минздрав, а также депутатам облдумы.

Напомним, после инцидента в декабре 2022 года против Татьяны Легостаевой возбудили уголовное дело и уволили из центра. Позже врача восстановили в должности и допустили к операциям.