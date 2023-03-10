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Рязанец обманул семь человек при продаже несуществующих машин
Против мошенника возбудили уголовное дело по частям 2,3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в значительном, крупном и особо крупном размере»).

Рязанец обманул семь человек при продаже несуществующих машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 40-летняя рязанка. Она рассказала, что хотела купить подержанный автомобиль и лишилась 328 тысяч рублей. Женщина уточнила, что планировала купить машину у мужчины, который якобы имел возможность договориться о поставке авто в хорошем состоянии и по приемлемой цене. После нескольких звонков, встреч и обсуждения деталей, женщина перевела ему деньги. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Через некоторое время в полицию обратились еще шесть рязанцев с аналогичной историей. В общем потерпевшие лишились шести млн 745 тысяч рублей. Все они могли описать внешность мошенника и назвать его имя, но других данных о нем не было.

После длительной работы и опроса множества жителей Рязани оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний рязанец, ранее уже судимый за аналогичное преступление.

Мужчина намеренно не раскрывал свои личные данные и постоянно менял место жительства в надежде остаться безнаказанным.

Против мошенника возбудили уголовное дело по частям 2,3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в значительном, крупном и особо крупном размере»).