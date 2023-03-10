Рязанцев попросили помочь в поиске 52-летнего мужчины

Мужчина пропал 6 марта в селе Елизарово Сосновского района Нижегородской области. Он может находиться в Рязани или Рязанской области.

Рязанцев попросили помочь в поиске 52-летнего Дмитрия Никитина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 6 марта в селе Елизарово Сосновского района Нижегородской области. Он может находиться в Рязани или Рязанской области.

Мужчина носит длинную бороду. Приметы: рост 190 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Был одет в черную куртку, черные ботинки и серую вязанную шапку. С собой у мужчины была черная кожаная сумка.