Росгвардия задержала рязанца, похитившего мужскую косметику из магазина

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который похитил из магазина мужскую косметику. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Мужчина пытался вынести из магазина мужскую косметику на сумму больше пяти тысяч рублей.

В торговом центре на улице Советской Армии сработала тревожная кнопка. Один из посетителей торгового центра попытался без оплаты пронести через кассу мужскую косметику.

Росгвардейцы задержали местного жителя 1996 года рождения, и передали его полиции. Похищенное возвращено в магазин.