Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин проведет встречу с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что «некоторое совещание и закрытая встреча» запланированы у президента на вторую половину дня.

" До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал Песков.

По его словам, заседание пройдет в Кремле, затем Путин продолжит работу в резиденции в Ново-Огарево.