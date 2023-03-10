Названы сроки весеннего половодья в Рязанской области

Опубликованы сроки весеннего половодья в Рязанской области. Информация появилась на сайте рязанского ЦГМС.

Отмечается, что у Рязани разлив Оки ожидается в конце марта-начале апреля, у Касимова — в первую декаду апреля.

Уровни воды на пике половодья Оки пройдут на один-два метра ниже нормы, отметили в сообщении. На отрезке Касимов-Елатьма показатели будут ниже нормы до 2,4 метра. На реке Мокша максимальные уровни ожидаются до 1,5 метра ниже нормы.

В региональном ЦГМС добавили, что при обильных ливнях уровень воды может превысить прогнозируемый до одного метра.