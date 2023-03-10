Минобороны РФ: дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется

Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказали на брифинге национального центра управления обороной РФ.

«Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — говорится в сообщении.

Минобороны призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.

Ранее СМИ сообщили о подготовке к набору 400 тысяч военных в России.