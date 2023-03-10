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Малков призвал уделять пристальное внимание поддержке инвесторов
В 2022 году индекс физического объема инвестиций в Рязанской области составил 105,9%. В области реализуется 95 инвестпроектов с объемом инвестиций около 270 млрд рублей.

В пятницу, 10 марта, выступая на заседании инвестиционного комитета, губернатор Павел Малков сказал, что поддержка инвесторов в условиях санкций — важное направление, которое обозначил президент в послании Федеральному собранию.

«Поставлена задача — максимально ускорить реализацию инвестпроектов. Поэтому самое пристальное внимание — поддержке инвесторов. Главное здесь — скорость принятия решений», — подчеркнул глава региона.

Малков сообщил, что в 2022 году индекс физического объема инвестиций в Рязанской области составил 105,9%. В области реализуется 95 инвестпроектов с объемом инвестиций около 270 млрд рублей.

На заседании обсудили меры стимулирования инвестиционной деятельности и поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления: расширение направлений налогового вычета, субсидии на строительство инфраструктуры, цифровой сервис «Инвестиционный маркетплейс».

Также на заседании обсудили реализацию инвестпроекта ООО «Центр открытых разработок» по строительству нового производства на территории индустриального промышленного парка «Рязанский».

Инвестор планирует вложить в завод по производству вычислительной техники более двух млрд рублей и создать 150 рабочих мест. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на второй квартал текущего года.

По словам Малкова, строительство завода — знаковый для региона проект. Глава региона поручил заместителю председателя правительства Артему Никитину проработать вопросы, касающиеся предоставления инвестору необходимых мер господдержки и его взаимодействия с рязанскими вузами в части подготовки квалифицированных специалистов.