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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 марта
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

С 11 марта в рязанском цирке стартует новая шоу-программа «Вместе целая страна». Зрителей ждет встреча с командой веселых королевских пуделей, лошадьми, заколдованными и ловкими медведями. Сложные групповые номера удивят даже самых искушенных зрителей.

На сцене МКЦ покажут балет «Жизель». В сюжете — нежная и вместе с тем мистическая история о молодой и наивной девушке, которая любит всем сердцем и уверена в ответных чувствах своего избранника. Постановку представит московская труппа «Классический Национальный Русский балет».

В арт-клубе «Площадка» с большим сольным концертом выступит группа «Нуки». Фронтмен — обладательница мощного женского вокала, солистка группы СЛОТ, участница шоу «Голос» — Дария Ставрович.

В воскресенье, 12 марта, в «Площадке» группа RAMMproJect покажет RAMMSTEIN tribute show.

На сцене МКЦ в этот день выступит квартет виолончелистов RockCellos, который исполнит мировые рок-хиты.

В клубе Deep пройдет концерт певца Janaga. Бывший солист коллектива «Tenca» Геворг Агаджанян исполнит для рязанцев свои хиты: «Малыш», «По щекам слезы», «Скажи мне/Asa du», «Львица» и другие.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».