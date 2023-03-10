Экс-мэр Рязани Сергей Карабасов выступил в суде с последним словом

Сергея Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки в Лесопарке. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

В пятницу, 10 марта, в Рязанском областном суде прошло заседание по делу экс-мэра Сергея Карабасова. На нем подзащитные выступили с последним словом. Первым выступил Сергей Карабасов.

«Еще раз заявляю о нашей невиновности. Никакой глупый плана по похищению средств через фиктивный контракт не разрабатывался… Я старался честно и добросовестно делать свою работу. Всегда любил Рязань и хотел сделать город лучше, чтобы жители города были довольны, что появляются комфортные парки. Люди выбрали Лесопарк для благоустройства. Команда мэрии старалась за небольшой срок, пять месяцев, реализовать все намеченные планы».

Карабасов подчеркнул, что никаких корыстных целей и личных интересов он не преследовал. По его словам, ни один юрист не видит в деле по детской площадке группового хищения.

«Правду не скрыть, правда за нами. Мы никого не обманывали и действовали открыто. Прошу вас принять законное решение, такое какое должно быть по всем нормам права», — заключил экс-мэр Рязани.

С последним словом также выступил бывший начальник управления энергетики и ЖКХ мэрии Игорь Ковалев. Он заявил, что по предположению суда, фигуранты дела испугались, что план по хищению средств раскроют и только после этого решили скрыть следы преступления- начали исполнять контракт и исполнили его в полном объеме.

Ковалев подчеркнул, что причины добровольного возмещения ущерба в основе приговора, по предположению суда, «очень интересные».

Обвиняемый добавил, что предположения считаются незаконными, так как в обвинительном приговоре они не должны допускаться. Также они опровергаются защитой. «В своих убеждениях я ничего не придумывал, когда правда на твоей стороны, то совесть и внутренние убеждения остаются со мной. Я всегда придерживался основного принципа — я никогда не шел на сделку со своей совестью, и не нарушил это правило и по сей день», — сообщил Ковалев.

Следующее заседание пройдет 5 апреля.

Напомним, экс-мэра Сергея Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.