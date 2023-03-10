В Рязани сбили беспилотник

В Рязани сбили квадрокоптер, который летел над СИЗО-1 в Рязани. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Беспилотником управляли из квартиры многоэтажки напротив СИЗО. На крыше корпуса устройства оперативники нашли сверток, в котором находились три сотовых телефона, три кабеля для зарядки, наушники, два зарядных устройства, одна сим-карта неизвестного сотового оператора.

«Было установлено, кому из обвиняемых предназначались изъятые средства сотовой связи. В отношении нарушителей проводится проверка на установление всех фактов произошедшего», — отметили в сообщении.