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В ВОЗ предупредили о новой пандемии

Мир ждет пандемия птичьего гриппа. Об этом в интервью газете El Pais заявил эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди, пишет Ura.ru.

Специалист отметил, что вирус приобретает способность распространяться от человека к человеку.

«Существует опасение, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию», — сообщил представитель ВОЗ.

По его словам, научное сообщество уже начало готовить вакцину, которая может понадобиться в будущем.

Пибоди добавил, что два-три года назад вспышка птичьего гриппа уничтожила миллионы диких и домашних птиц по всему миру.

Эпидемиолог предупредил, что человеку не стоит поднимать умирающих или уже мертвых птиц и других животных. Он добавил, что такая проблема очень остро может стоять в районах с домашним домохозяйством.