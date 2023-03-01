В Вологде столкнулись два «Ниссана», погибла женщина-водитель

Авария произошла во вторник, 28 февраля, в 13:25 на улице Можайского.

В Вологде столкнулись два «Ниссана», погибла женщина-водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 28 февраля, в 13:25 на улице Можайского. 24-летняя девушка на Nissan Almera выехала на «встречку» и столкнулась с Nissan Qashqai, которым управлял 60-летний мужчина.

От полученных травм женщина-водитель погибла на месте ДТП. Второй водитель также получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.