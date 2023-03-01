В США заявили, что конфликт на Украине «саморазрешится» за два года

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что конфликт на Украине может завершиться через два года. Об этом передает РИА Новости .

«Думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два», — сказала Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Она также заявила, что боевые действия оказались более затяжными, чем предполагалось.

Вормут отметила, что по оценкам Вашингтона, Москва до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде.

«Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России. — прим. ред.)», — сообщила чиновница.