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В США заявили, что конфликт на Украине «саморазрешится» за два года

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что конфликт на Украине может завершиться через два года. Об этом передает РИА Новости.

«Думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два», — сказала Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Она также заявила, что боевые действия оказались более затяжными, чем предполагалось.

Вормут отметила, что по оценкам Вашингтона, Москва до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде.

«Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России. — прим. ред.)», — сообщила чиновница.