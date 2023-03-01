В родительских чатах появилось предупреждение о сборе в рязанских ТЦ участников движения ЧВК «Редан»

В родительских чатах появилось предупреждение о сборе в рязанских ТЦ участников движения ЧВК «Редан».

Речь идет о ТРЦ «Премьер» и ТРЦ «Виктория Плаза». Взрослых предупредили, чтобы они следили за детьми.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге в торговых центрах проходили сборы ЧВК «Редан». Они заканчивались потасовками и вызовом полицейских. Молодежное движение, якобы противостоит мигрантам, футбольным фанатам и скинхедам. Их отличительные черты — клетчатые штаны и черные толстовки с изображением паука и цифрой 4.