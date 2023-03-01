В соцсетях опубликовали видео толпы подростков на улице Почтовой с подписью «ловят паучков»

Толпа выкрикивала «Один за всех и все за одного».

В рязанских соцсетях опубликовали видео толпы подростков, идущих в темное время суток по улице Почтовой. Толпа выкрикивала «Один за всех и все за одного». Ролик появился в соцсетях во вторник, 28 февраля.

В описании к ролику говорилось, что толпа молодежи собралась в центре Рязани, чтобы «ловить паучков». Сцен насилия на видео не было.

Напомним, ранее в родительских чатах появилось предупреждение о сборе в рязанских ТЦ участников движения ЧВК «Редан». Позже в торговых центрах прокомментировали информацию.