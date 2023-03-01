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В Саратовской области в промоине у дома нашли тело восьмилетнего мальчика

В Саратовской области в промоине у дома нашли тело восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Отмечается, что 28 февраля днем восьмилетний мальчик был в гостях у друга, откуда пошел к себе домой. Вечером его тело нашли в промоине у дома по улице Братьев Захаровых города Балаково.

Сотрудники областной службы спасения извлекли тело мальчика без признаков жизни.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.