В Саратовской области в промоине у дома нашли тело восьмилетнего мальчика

В Саратовской области в промоине у дома нашли тело восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Отмечается, что 28 февраля днем восьмилетний мальчик был в гостях у друга, откуда пошел к себе домой. Вечером его тело нашли в промоине у дома по улице Братьев Захаровых города Балаково.

Сотрудники областной службы спасения извлекли тело мальчика без признаков жизни.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.