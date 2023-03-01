В Саратовской области в промоине у дома нашли тело восьмилетнего мальчика
В Саратовской области в промоине у дома нашли тело восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Отмечается, что 28 февраля днем восьмилетний мальчик был в гостях у друга, откуда пошел к себе домой. Вечером его тело нашли в промоине у дома по улице Братьев Захаровых города Балаково.
Сотрудники областной службы спасения извлекли тело мальчика без признаков жизни.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.