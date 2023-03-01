В Рязанском агротехнологическом университете прошел памятный военно-спортивный турнир

28 февраля в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А.Костычева в рамках социально-патриотического проекта «Я — Патриот!» прошел III военно-спортивный турнир на переходящий кубок «ИВПК «Десантное Братство», организованный инклюзивным военно-патриотическим клубом «Десантное братство» и университетом при поддержке Академии ФСИН России, Военного комиссариата Рязанской области, управления спецсвязи России по Рязанской области, Ассоциации ветеранов боевых действий МВД и ОВД России и Военной комендатуры Рязанского гарнизона. Об этом сообщили в вузе.

Ежегодный турнир учрежден в целях увековечивания подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, которые в ночь на 1 марта 2000 года в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской республики приняли неравный бой в Аргунском ущелье. Невзирая на многократное численное превосходство противника, военнослужащие предотвратили выход крупной группировки террористов на оперативный простор.

Из 90 бойцов гвардейской роты погибли 84 десантника.

Турнир открыл ректор университета Александр Шемякин.

«Пример отважных, беззаветно любивших свою Родину бойцов ВДВ должен быть всегда перед вашими глазами. Пройдут десятилетия и века, а в нашей истории они навсегда останутся символом бесстрашия, мужества и героизма!», — подчеркнул в своем выступлении Александр Шемякин.

В церемонии открытия турнира участие также принимали ветеран Афганской и Чеченской войн Александр Якунин, депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев, начальник управления спецсвязи России по Рязанской области Игорь Иванов, председатель Совета РРОО «ИВПК «Десантное братство» Геннадий Игнатов, руководитель старожиловского отделения Ассоциации ветеранов боевых действий МВД и ОВД России Дмитрий Ломов и руководитель учебного центра «Дружина» Павел Бурмистров.

Перед началом соревнований Александр Якунин и Дмитрий Ломов в своих выступлениях напомнили студенческой молодежи об историческом значении героического подвига десантников 6-й роты.

В этом турнире участвовали команды Рязанского агротехнологического университета, Рязанского филиала Московского политехнического университета, Рязанского колледжа электроники, Рязанского педагогического колледжа, Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Комарова и Рязанского автотранспортного техникума имени Живаго.

Соревнования проходили по военно-прикладным силовым спорта (отжимание, подъем 16-ти килограммовой гири на время, перетягивание каната) и в военизированной эстафете (сборка-разборка автомата, доставка ящика с боеприпасами, оказание первой медицинской помощи и транспортировка раненого).

Переходящий кубок Рязанской региональной общественной организации «Инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное Братство» вручили Рязанскому автотранспортному техникуму имени Живаго.

Память павших бойцов шагнувшей в бессмертие легендарной 6-й роты участники и гости мероприятия почтили минутой молчания.