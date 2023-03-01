В Рязанской области в партии иранского табака нашли возбудителя холеры
Партия табачного сырья весом 41,6 тонн находилась на складе временного хранения.
В Рязанской области в партии иранского табака нашли возбудителя холеры. Об этом
Партия табачного сырья весом 41,6 тонн находилась на складе временного хранения. Специалисты Россельхознадзора во время карантинного фитосанитарного надзора отобрали образцы сырья и отправили на исследование. Экспертиза нашла в продукции многоядную муху-горбатку — переносчика холеры.
Насекомых обнаружили в нежизнеспособном виде, они не представляют опасности.
Ведомство приняло решение выпустить подкарантинную продукции.