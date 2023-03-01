В Рязанской области на беженца из Украины завели дело за дискредитацию ВС РФ

В Рязанской области на 27-летнего гражданина Украины завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

После начала боевых действий мужчина оказался на территории России. Отмечается, что в последнее время он был в оздоровительном центре «Колос» в селе Болошнево Рязанской области, который принимает беженцев.

«Действия России мужчина осуждает, о чем говорил другим постояльцам пункта временного размещения. На один из таких разговоров с критикой ВС РФ пожаловались в полицию», — говорится в сообщении.

После этого к мужчине пришли силовики, на него завели административное дело о дискредитации (статья 20.3.3 КоАП РФ).