В рязанских ТЦ прокомментировали информацию о возможном сборе ЧВК «Редан»

В рязанских торговых центрах корреспонденту РЗН. инфо прокомментировали информацию о возможном сборе участников ЧВК «Редан».

В ТРЦ «Премьер» сообщили, что им не поступала информации о предстоящей сходке участников молодежного движения. Но подчеркнули, что охрана будет работать в штатном режиме.

В ТРЦ «Виктория Плаза» рассказали, что в курсе сбора молодежного движения. И добавили, что «предпримут меры» на выходных.

Ранее в родительских чатах появилось предупреждение о сборе в рязанских ТЦ участников движения ЧВК «Редан».