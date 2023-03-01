В рязанских поселках Качево и Мордасово приступили к ремонту дороги

После ремонта по дороге пустят общественный транспорт, для этого в Качеве сделают разворотный круг. Работы должны завершить 31 июля 2023 года.

В рязанских поселках Качево и Мордасово приступили к ремонту дороги. Об этом сообщили в региональном управлении благоустройства.

Подрядчик начал подготовительные работы — привез нерудные материалы и расчистил территорию. Из областного бюджета на ремонт выделили дополнительные средства. Проект предполагает обустройство дороги протяженностью 2,8 километров — подрядчик отремонтирует проезжую часть, заменит и установит бордюры, обустроит тротуары и пять пешеходных переходов, а также оборудует новое освещение и расширит плотину с мостиком.

Работы должны завершить 31 июля 2023 года.

После ремонта по дороге пустят общественный транспорт, для этого в Качеве сделают разворотный круг. Сообщается, что местные жители поддержали строительство новой дороги и разворотного круга.

Ремонт дороги проконтролируют специалисты администрации, депутаты и общественность.