В Рязани задержали 32-летнего мужчину с «синтетикой»

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Рязанцу грозит до десяти лет тюрьмы.

В Рязани задержали 32-летнего мужчину с «синтетикой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Патрульные полицейские заметили подозрительного мужчину на улице Фирсова. Увидев полицейских, он попытался спрятаться в ближайшем дворе. Его догнали.

Во время разговора рязанец сильно нервничал и сотрудники полиции предположили, что у него при себе есть наркотики. Также выяснилось, что ранее он уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, причинение средней тяжести вреда здоровью и организацию притона для употребления наркотиков.

Мужчину доставили в отделение, где во время личного досмотра у него нашли самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это 0,7 грамма синтетического наркотического средства. Вещество изъяли.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Рязанцу грозит до десяти лет тюрьмы.