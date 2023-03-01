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В Рязани открылась фотовыставка «Говорит Рязань»
Фотовыставка «Говорит Рязань» будет работать до 22 марта включительно в библиотеке факультета социологии и управления РГУ им. С. А. Есенина (пл. Победы).

В понедельник, 27 февраля, в РГУ им. С. А. Есенина состоялось открытие фотовыставки «Говорит Рязань».

В экспозиции представлено 15 фотографий рязанских домов из проекта Светланы Крючковой «365 домов Рязани».

Каждая работа сопровождается отрывком из историй жильцов этих домов. На всех фотографиях есть QR-код, по которому можно перейти на сайт «365домовРязани.рф» и прочитать истории рязанцев полностью.

Фотовыставка «Говорит Рязань» будет работать до 22 марта включительно в библиотеке факультета социологии и управления РГУ им. С. А. Есенина (пл. Победы).