В Рязани открылась фотовыставка «Говорит Рязань»

Фотовыставка «Говорит Рязань» будет работать до 22 марта включительно в библиотеке факультета социологии и управления РГУ им. С. А. Есенина (пл. Победы).

В понедельник, 27 февраля, в РГУ им. С. А. Есенина состоялось открытие фотовыставки «Говорит Рязань».

В экспозиции представлено 15 фотографий рязанских домов из проекта Светланы Крючковой «365 домов Рязани».

Каждая работа сопровождается отрывком из историй жильцов этих домов. На всех фотографиях есть QR-код, по которому можно перейти на сайт « 365домовРязани.рф » и прочитать истории рязанцев полностью.

Фотовыставка «Говорит Рязань» будет работать до 22 марта включительно в библиотеке факультета социологии и управления РГУ им. С. А. Есенина (пл. Победы).