В Рязани для летних кафе в историческом центре города разработали общую концепцию внешнего вида

В весенне-летний период в историческом центре города работают более 20 сезонных кафе. Они примыкают вплотную к фасадам зданий и закрывают внешний вид памятников архитектуры.

Во вторник, 28 февраля, в администрации прошла рабочая встреча, на которой обсудили новые требования к размещению летних кафе в 2023 году. Ее провел исполняющий обязанности замглавы администрации Олег Федин. На совещании присутствовали специалисты управления экономики и цифрового развития, управления градостроительства и архитектуры, предприниматели, осуществляющие деятельность в сезонных кафе на улицах Почтовой, Соборной и Краснорядской.

Уточняется, что в весенне-летний период в историческом центре города работают более 20 сезонных кафе. Они примыкают вплотную к фасадам зданий и закрывают внешний вид памятников архитектуры. Также кафе в целом не вписываются в ансамбль улиц Почтовой и Краснорядской, как главных туристических артерий города.

Администрация и госинспекция по охране объектов культурного наследия разработали общую концепцию внешнего вида сезонных кафе. Владельца заведений должны будут привести их в должный вид согласно утвержденной концепции.