В Рязани 33-летний мужчина угрожал зарезать посетителя магазина

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

В Рязани 33-летний мужчина угрожал зарезать посетителя магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился очевидец происшествия и сообщил, что на улице Высоковольтной около алкогольного магазина пьяный мужчина ведет себя агрессивно и придирается к прохожим.

Когда сотрудники полиции приехали на место, мужчина уже зашел в магазин и начал конфликтовать с одним из посетителей. Рязанец достал нож и начал высказывать угрозы. Полицейские задержали дебошира и изъяли у него нож. 42-летний посетитель магазина, с которым конфликтовал нарушитель, написал соответствующее заявление.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.