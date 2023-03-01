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В Рязань привезут частицу пояса пресвятой Богородицы
Святыню привезут 7 марта в 07:30 в кафедральный собор Рождества Христова.

В Рязань привезут частицу пояса пресвятой Богородицы. Об этом сообщили на сайте рязанской епархии.

Святыню привезут 7 марта в 07:30 в кафедральный собор Рождества Христова. Ковчег будет пребывать в храме до 11 марта. Молебны перед ним будут совершать ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00.

Частицу пояса привезут по молодежной просветительской программе «Духовная связь».

Справка:

По преданию, Божия Матерь соткала пояс из верблюжей шерсти. В X веке его разделили на три части, которые со временем оказались в Болгарии, Грузии, в монастыре Троодитисса на Кипре, а также в Ватопедском монастыре на Афоне. Из последней обители по инициативе Фонда Андрея Первозванного в 2011 году пояс привезли в Россию.