В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка

В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

ДТП произошло в среду, 1 марта, в 07:40 в деревне Лаушки Краснослободского района. На улице Луговой около дома № 44 автобус «ПАЗ-32053-70», за рулем которого был 53-летний водитель, наехал на трехлетнего ребенка. От полученных травм пешеход умер на месте аварии.

Уточняется, что автобус принадлежит МБОУ «ОЦ» Краснослободская СОШ № 1. Он ехал в сторону остановки за учениками.

Проводится проверка.