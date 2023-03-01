В Киеве опровергли причастность Украины к атакам дронов на российские города

В Киеве опровергли причастность Украины к атакам дронов на российские города. Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил в соцсетях, пишет РИА Новости .

Подоляк отметил, что Украина не наносит удары по территории России.

«Украина ведет оборонительную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома», — написал советник.

Попытки ударов дронов по объектам инфраструктуры он объяснил внутренними процессами в России.