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В Киеве допустили, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска

В Киеве допустили, что ВСУ могут по решению командования отступить из Артемовска. Об этом советник украинского президента Александр Роднянский заявил в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

По словам Роднянского, российские войска пытаются окружить Артемовск и используют для этого «лучшие войска „Вагнер“».

"Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — сказал он.